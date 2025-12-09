Saviano a Zerocalcare | Ti credi un puro? Nessuno di noi lo è

Roberto Saviano si scaglia contro Zerocalcare, contestando la sua protesta contro l'Aie e la presenza di Passaggio al bosco alla fiera ‘Più libri più liberi’. Lo scrittore evidenzia le tensioni tra i due, sottolineando come nessuno possa considerarsi immune da critiche o purezza, in un dibattito acceso sulla libertà di espressione e le scelte editoriali.

Roberto Saviano contro Zerocalcare (pseudonimo di Michele Rech). Lo scrittore ha criticato il fumettista romano che ha deciso di non partecipare alla fiera ‘Più libri più liberi’ per protestare contro la scelta dell’Aie (Associazione Italiana Editori) di ospitare la casa editrice Passaggio al bosco, vicina agli ambienti di estrema destra. “Si può scegliere di non andare, certo, ma proclamare ogni singola volta la propria scelta — ‘non vado lì perché c’è questo’, ‘non vado lì per quest’altro motivo’ — diventa solo un modo per dirsi e dire ai propri che si è ‘puri’, diversi, coerenti. E davvero ci cascano? Nessuno di noi è puro. 🔗 Leggi su Lapresse.it