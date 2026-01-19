la saga della famiglia rossi chi sono le protagoniste e cosa hanno detto ambra lorena marisa e stefania la compagna di valentino sceglie il silenzio

La saga della famiglia Rossi, protagonista Valentino e il padre Graziano, continua a suscitare interesse a Tavullia. Ambra, Lorena, Marisa e Stefania, figure femminili coinvolte, hanno recentemente rilasciato dichiarazioni o scelto il silenzio sulla vicenda. La disputa familiare, caratterizzata da tensioni e risvolti personali, mantiene alta l’attenzione sulla comunità locale e sui media, offrendo uno sguardo sulla complessità delle relazioni all’interno di questa famiglia nota nel mondo delle moto.

Pesaro, 19 gennaio 2026 – C’è una buona componente al femminile nella ribattezzata ‘guerra’ tra i Rossi, ovvero Valentino Rossi e il papà Graziano, la complicata vicenda famigliare che sta agitando Tavullia. Chi direttamente coinvolta, come Ambra Arpino, compagna del babbo, denunciata dal figlio per circonvenzione di incapace, chi a vario titolo, dice la sua, in qualità di mamma, di ex moglie, o fidanzata. Ecco chi sono le donne legate, direttamente o indirettamente, a questi due uomini. Stefania Palma, ex moglie di Graziano Rossi: "Se avesse fatto il falegname, sicuramente lei non era lì". Stefania Palma la mamma di Valentino Non usa mezzi termini Stefania Palma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Le donne della saga dei Rossi, tra cui Ambra, Lorena, Marisa e Stefania, sono protagoniste di una vicenda familiare complessa e recentemente al centro dell’attenzione. Mentre alcune hanno commentato pubblicamente, altre, come la compagna di Valentino Rossi, hanno scelto di mantenere il silenzio. La disputa tra Valentino e suo padre Graziano ha suscitato interesse e curiosità, evidenziando le dinamiche interne di una famiglia nota nel mondo dello sport e oltre.

Parla Ambra, la compagna di Graziano Rossi, papà di Valentino: “Mi hanno offesa e umiliata. Ma ci sono solo io accanto a lui”

Ambra Arpino, 54 anni, è una dirigente pubblica originaria di Terni e compagna di Graziano Rossi da oltre 15 anni. Recentemente, ha condiviso pubblicamente le difficoltà affrontate a causa di commenti offensivi e umilianti, sottolineando di essere l’unica al fianco di Graziano in questo momento. La sua testimonianza evidenzia il sostegno e la vicinanza in un contesto di sfide personali e pubbliche.

