Chi sono le donne della saga dei Rossi | cosa hanno detto Ambra Lorena Marisa e Stefania La compagna di Valentino sceglie il silenzio

Le donne della saga dei Rossi, tra cui Ambra, Lorena, Marisa e Stefania, sono protagoniste di una vicenda familiare complessa e recentemente al centro dell’attenzione. Mentre alcune hanno commentato pubblicamente, altre, come la compagna di Valentino Rossi, hanno scelto di mantenere il silenzio. La disputa tra Valentino e suo padre Graziano ha suscitato interesse e curiosità, evidenziando le dinamiche interne di una famiglia nota nel mondo dello sport e oltre.

Pesaro, 19 gennaio 2026 – C’è una buona componente al femminile nella ribattezzata ‘guerra’ tra i Rossi, ovvero Valentino Rossi e il papà Graziano, la complicata vicenda famigliare che sta agitando Tavullia. Chi direttamente coinvolta, come Ambra Arpino, compagna del babbo, denunciata dal figlio per circonvenzione di incapace, chi a vario titolo, dice la sua, in qualità di mamma, di ex moglie, o fidanzata. Ecco chi sono le donne legate, direttamente o indirettamente, a questi due uomini. Stefania Palma, ex moglie di Graziano Rossi: "Se avesse fatto il falegname, sicuramente lei non era lì". Stefania Palma la mamma di Valentino Non usa mezzi termini Stefania Palma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Parla Ambra, la compagna di Graziano Rossi, papà di Valentino: “Mi hanno offesa e umiliata. Ma ci sono solo io accanto a lui”

Ambra Arpino, 54 anni, è una dirigente pubblica originaria di Terni e compagna di Graziano Rossi da oltre 15 anni. Recentemente, ha condiviso pubblicamente le difficoltà affrontate a causa di commenti offensivi e umilianti, sottolineando di essere l’unica al fianco di Graziano in questo momento. La sua testimonianza evidenzia il sostegno e la vicinanza in un contesto di sfide personali e pubbliche.

Valentino Rossi contro il padre, mamma Stefania punge: “Se Graziano fosse un falegname, Ambra non sarebbe lì”

Un nuovo capitolo nella vicenda familiare di Valentino Rossi si apre con le accuse rivolte a Ambra Arpino, compagna di Graziano Rossi, per circonvenzione d’incapace. La disputa coinvolge anche i rapporti tra Valentino e il padre Graziano, con commenti pungenti di Stefania Rossi. La situazione, ancora in evoluzione, evidenzia tensioni che interessano la famiglia del celebre campione di motociclismo.

