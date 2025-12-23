Dopo anni di capelli corti inaugurati proprio sotto il periodo delle Feste la principessa ha deciso di dare una svolta femminile al suo hairlook

Dopo anni di capelli corti, la principessa Charlene di Monaco ha deciso di cambiare look, optando per un’immagine più femminile e raffinata. Le festività nel Principato sono state caratterizzate dalla sua presenza elegante e rinnovata, che ha catturato l’attenzione di tutti. Questo cambio di stile rappresenta un nuovo capitolo nel suo modo di esprimere personalità e charme, confermando il suo ruolo di protagonista anche attraverso il look.

L e festività nel Principato quest'anno hanno una protagonista assoluta. Charlene di Monaco ha sorpreso sudditi e amanti dello stile presentandosi agli ultimi impegni ufficiali con un'immagine rinnovata e radiosa. L'occasione è stata lo spettacolo Monaco sotto le stelle, un evento benefico svoltosi sotto il celebre tendone di Fontvieille, dove la Principessa ha mostrato un'inedita dolcezza stilistica che segna un netto distacco dai tagli più audaci e rigorosi del passato. Charlène di Monaco, gli hairlook più belli. guarda le foto Charlene di Monaco, nuovo taglio medio e biondo luminoso. La vera trasformazione riguarda la chioma, che dopo anni di tagli cortissimi e sperimentali ha finalmente raggiunto le spalle.

