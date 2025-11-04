Audrey Hepburn | scelta la protagonista del nuovo film biografico

Un nuovo film biografico su Audrey Hepburn sta attualmente cercando l’attrice perfetta per interpretare la Hepburn, ma non sarà Lily Collins, che per anni è stata considerata dai fan la candidata ideale per interpretare la defunta attrice. Deadline ha riportato che il nuovo film biografico su Hepburn, intitolato Dinner With Audrey, ha scelto come protagonista Thomasin McKenzie, nota per i suoi ruoli in Late Night in Soho e Jojo Rabbit. Ansel Elgort apparirà al fianco della Hepburn interpretata da McKenzie nel ruolo dello stilista Hubert de Givenchy. 🔗 Leggi su Cinefilos.it