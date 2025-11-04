Audrey Hepburn | scelta la protagonista del nuovo film biografico
Un nuovo film biografico su Audrey Hepburn sta attualmente cercando l’attrice perfetta per interpretare la Hepburn, ma non sarà Lily Collins, che per anni è stata considerata dai fan la candidata ideale per interpretare la defunta attrice. Deadline ha riportato che il nuovo film biografico su Hepburn, intitolato Dinner With Audrey, ha scelto come protagonista Thomasin McKenzie, nota per i suoi ruoli in Late Night in Soho e Jojo Rabbit. Ansel Elgort apparirà al fianco della Hepburn interpretata da McKenzie nel ruolo dello stilista Hubert de Givenchy. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Audrey Hepburn in 'Colazione da Tiffany' indossava un cappotto col ricciolo color becco d’oca divenuto leggendario. Quel capo d'abbigliamento è stato prodotto a Soci, nel comune di Bibbiena, in provincia di Arezzo ed era un pezzo di storia del Panno del Ca - facebook.com Vai su Facebook
La storia del vestito nero disegnato da Hubert de Givenchy per Audrey Hepburn nel film Colazione da Tiffany. A Vogue World 2025 sfila l'originale in passerella - Verità e curiosità dietro a quel mitico abito nero: Colazione da Tiffany ci ha regalato un must che tutt'oggi è imprescindibile in guardaroba ... vogue.it scrive