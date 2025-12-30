Acquasanta maxi intervento da tre milioni | la Regione finanzia la messa in sicurezza del porticciolo
La Regione ha approvato un finanziamento di tre milioni di euro per interventi di messa in sicurezza del porticciolo di Acquasanta. L’iniziativa mira a rafforzare le strutture e prevenire rischi legati a eventi meteorologici intensi, dimostrando l’impegno della Regione nel supportare le comunità locali e tutelare il patrimonio portuale. Un intervento importante per la tutela e la sicurezza del territorio.
“La Regione si conferma in prima linea nel fornire un sostegno concreto alle comunità colpite da eventi meteo estremi”. Inizia così una nota inviata dagli uffici di Palazzo d'Orleans in cui viene annunciato che il dirigente generale del dipartimento di Protezione civile, Salvatore Cocina, ha. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Messa in sicurezza del fiume Savio: arriva un maxi finanziamento da 3,7 milioni di euro
Leggi anche: Sanità, la Regione finanzia progetti per la salute e la sicurezza sul lavoro: 1,3 milioni per l’Ausl Romagna
Ascoli, Ubaldi Costruzioni è tra le imprese per il maxi appalto della Salaria. Quota del 15%, opera da 300 milioni tra la frazione arquatana di Trisungo e Acquasanta - ASCOLI Passo avanti fondamentale per potenziare le infrastrutture nel Piceno e avvicinare il territorio a Roma e al versante tirrenico. corriereadriatico.it
La diga di Acquasanta neutralizzata dai detriti: “Situazione pericolosa per il bacino del Leira” - Genova – Sulla cima della diga del torrente Acquasanta, alta circa dieci metri, c’è un tronco d’albero, uno dei tanti che è stato strappato dal terreno dalla forza dell’acqua durante l’allerta meteo ... ilsecoloxix.it
#cantieri In corso i lavori di abbattimento del Padiglione A in via della Repubblica, intervento previsto nel progetto per la realizzazione del nuovo polo scolastico, elaborato all’interno di una domanda di finanziamento legata ad abbattimento e ricostruzione. - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.