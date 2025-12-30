Acquasanta maxi intervento da tre milioni | la Regione finanzia la messa in sicurezza del porticciolo

La Regione ha approvato un finanziamento di tre milioni di euro per interventi di messa in sicurezza del porticciolo di Acquasanta. L’iniziativa mira a rafforzare le strutture e prevenire rischi legati a eventi meteorologici intensi, dimostrando l’impegno della Regione nel supportare le comunità locali e tutelare il patrimonio portuale. Un intervento importante per la tutela e la sicurezza del territorio.

