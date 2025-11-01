Cassia a rischio inondazioni 800mila euro per la messa in sicurezza del fiume Paglia

Stanziati 800mila euro per la messa in sicurezza del fiume Paglia, con interventi mirati nel tratto a valle del ponte Gregoriano, nel comune di Acquapendente. I fondi sono della Regione Lazio e il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Pisana, Daniele Sabatini, sottolinea l'importanza. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

