Una ragazza coinvolta nella lite tra Aba e Zouhair ha dichiarato di non voler restare in silenzio. Le sue testimonianze, accompagnate da foto, messaggi minacciosi e dettagli sul sangue in classe, stanno emergendo come elementi chiave in una vicenda che ha scosso La Spezia. La giovane, consapevole delle tensioni tra i due ragazzi, aveva cercato di intervenire per placare la situazione, ma ora si trova al centro di un episodio che ha avuto conseguenze gravi.

La Spezia – È finita al centro di una tragedia e da giorni non riesce a darsi pace. Era a conoscenza dei rapporti sempre più tesi tra i due ragazzi e aveva anche cercato di mettere pace. Spiegando al suo fidanzato che la fotografia che la ritrae insieme a Youssef era falsa. È poco più di una ragazzina, la fidanzata di Zouhair Atif, il diciottenne accecato dalla gelosia per quel legame di semplice affetto con Abanoub Youssef che però non riusciva ugualmente ad accettare. Lei conosceva la vittima dell’aggressione da tempo: insieme portavano avanti una bella amicizia. Invece per Atif quel rapporto era diventato un peso insopportabile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La ragazza della lite tra Aba e Zouhair: “Non resterò in silenzio”. Le foto, l’sms di minacce, il sangue in classe

Omicidio di Youssef Abanou a La Spezia, la ragazza di Zouhair Atif rompe il silenzio: Chi sa parli

Dopo l’omicidio di Youssef Abanou a La Spezia, la ragazza di Zouhair Atif, coinvolta come presunta fidanzata minorenne, ha pubblicato un messaggio sui social chiedendo collaborazione. L’appello invita chiunque abbia informazioni a parlare, nel tentativo di fare luce su quanto accaduto. La vicenda sta attirando l’attenzione pubblica e le indagini sono in corso per chiarire i dettagli di questo episodio.

Accoltellato in classe, muore a 19 anni. «Atif lo inseguiva per ucciderlo». La foto con una ragazza e la lite Lo zio: aveva già portato armi

Un giovane di 19 anni è deceduto dopo essere stato accoltellato in classe. L’episodio, che ha visto l’inseguimento tra le persone coinvolte, ha portato a una ferita mortale alla milza. Secondo alcune fonti, l’aggressore avrebbe tentato di uccidere la vittima. La vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza nelle scuole e sulla presenza di armi. È ancora in corso un’indagine per chiarire le circostanze di quanto accaduto.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

La ragazza della lite tra Aba e Zouhair: “Non resterò in silenzio”. Le foto, l’sms di minacce, il sangue in classe - La Spezia, il post della fidanzata di Zouhair Atif: “Ho fatto il possibile per evitare litigi tra i due. lanazione.it