Mondiali 2026 la Fifa valuta la legge Wenger | fuorigioco solo se tutto il corpo dell’attaccante è oltre la linea dei difensori
Una delle potenziali riforme più importanti degli ultimi anni nel calcio, promossa da Arsène Wenger, riguarda il fuorigioco. La Fifa, insieme all’Ifab (’organo internazionale che definisce le regole del calcio), sta valutando la modifica che potrebbe entrare in vigore già ai Mondiali del 2026, con l’obiettivo di rendere il gioco più spettacolare e meno condizionato dal controllo ossessivo del Var. Fuorigioco più “naturale”: il progetto di Wenger. Secondo la proposta del leggendario tecnico dell’Arsenal, oggi direttore dello sviluppo del calcio mondiale per la Fifa, un attaccante sarebbe considerato in fuorigioco solo se l’intero corpo si trovasse oltre la linea dell’ultimo difensore al momento del passaggio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
