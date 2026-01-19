La procura ha chiesto il fallimento di Amt | debiti per 200 milioni

La procura ha avanzato richiesta di fallimento per Amt, società alle prese con debiti pari a circa 200 milioni di euro. La decisione segue un'analisi approfondita della situazione finanziaria dell'azienda, che potrebbe portare a importanti conseguenze sulla sua futura operatività. La vicenda evidenzia le difficoltà finanziarie che Amt sta affrontando e le implicazioni per il settore di riferimento.

L'istanza dei pm dopo quella presentata dalla ditta Menarini che vanterebbe un credito di 3 milioni di euro. Ora la società corre ai ripari Doccia fredda per Amt. La procura ha chiesto il fallimento della società per debiti che ammontano a circa 200 milioni di euro. La notizia è riportata da Il Secolo Xix che cita l'istanza di fallimento presentata dall'azienda fornitrice di mezzi Menarini, che vanterebbe un credito di 3 milioni di euro. Le misure accolte dalla giudice alla vigilia di Natale consentono ad Amt di sospendere per 120 giorni le esecuzioni, comprese quelle legate al procedimento di liquidazione giudiziaria, garantendo così maggiore tranquillità nello svolgimento delle trattative con i creditori.🔗 Leggi su Genovatoday.it Fallimento Spal: ammessi 199 creditori per il recupero dei 17 milioni di debiti

