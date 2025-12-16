Il tribunale di Ferrara ha ammesso 199 creditori nel procedimento di liquidazione giudiziale della Spal, fallita ad agosto. Per il recupero dei circa 17 milioni di euro di debiti, sono stati riconosciuti crediti di diverse entità, segnando un passaggio cruciale nella gestione della crisi finanziaria della società sportiva.

© Ilrestodelcarlino.it - Fallimento Spal: ammessi 199 creditori per il recupero dei 17 milioni di debiti

Ferrara, 16 dicembre 2025 – Ieri in tribunale a Ferrara sono stati ammessi 199 creditori per il recupero di 16 milioni e 900mila euro di debiti nel procedimento per la liquidazione giudiziale della vecchia Spal di Joe Tacopina e Marcello Follano, dichiarata fallita in agosto. Il curatore fallimentare. Dopo circa un’ora di udienza ieri è uscito il curatore fallimentare Aristide Pincelli, che nelle settimane scorse aveva avanzato delle proposte, poi accolte in parte dal giudice Mauro Martinelli. L’unica posizione in attesa o meno di ammissione è quella della Banca Ifis che ha un credito di circa 3 milioni e 400mila euro nei confronti della vecchia proprietà, che aveva accesso un mutuo con questo istituto bancario. Ilrestodelcarlino.it

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Fallimento Spal: ammessi 199 creditori per il recupero dei 17 milioni di debiti - In tribunale a Ferrara le udienze per il procedimento della liquidazione giudiziale della vecchia Spal di Joe Tacopina e Marcello Follano, dichiarata fallita in agosto ... msn.com