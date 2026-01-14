Saks Global, noto retailer di lusso statunitense, ha avviato una procedura di fallimento presso il Tribunale di Houston. La decisione, volontaria, è stata presa a causa di debiti rilevanti, che hanno portato l’azienda a cercare una soluzione attraverso il procedimento fallimentare. La notizia evidenzia le sfide finanziarie affrontate dal settore del lusso in un contesto economico complesso.

Saks Global, colosso statunitense del lusso, ha presentato un’istanza di fallimento. La procedura fallimentare volontaria è stata avviata al Tribunale fallimentare di Houston. Il gruppo è proprietario di grandi magazzini – Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus e Bergdorf Goodman – e ha assicurato che “onorerà tutti i programmi per i clienti, effettuerà i pagamenti futuri ai fornitori e continuerà a garantire stipendi e benefici ai dipendenti”. Il valore del gruppo sarebbe compreso tra 1 e 10 miliardi di dollari. Il risanamento dell’azienda avverrà con finanziamento di circa 1,75 miliardi di dollari da parte dei creditori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Saks Global ha presentato istanza di fallimento: il colosso del lusso ha debiti miliardari

Saks Global presenta istanza di fallimento dopo l'acquisizione di Neiman Marcus, che ha determinato un collasso finanziario; Saks Global, salta il pagamento da 100 mln $. Trattative per un prestito da 1 mld; Saks global verso il Chapter 11, Richard Baker pronto all’uscita; Saks Global chiede la protezione fallimentare mentre il settore del lusso affronta delle sfide.

