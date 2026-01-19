La preside stasera su Rai 1 con la seconda puntata le anticipazioni | Eugenia trova un alleato

Stasera su Rai 1 torna la fiction con Luisa Ranieri, ispirata alla storia di Eugenia Carfora. Con la seconda puntata, la trama si approfondisce, e Eugenia trova un nuovo alleato. La serie, in onda il 19 gennaio, propone due episodi che continuano a raccontare vicende ispirate a fatti reali, offrendo uno sguardo intenso e riflessivo sulla protagonista e il suo percorso.

La fiction con Luisa Ranieri ispirata alla vera storia di Eugenia Carfora, torna in prima serata con due nuovi episodi il 19 gennaio. Tra minacce, scelte difficili e un patto rischioso, la preside continua la sua battaglia per salvare la scuola di Caivano. Torna questa sera, lunedì 19 gennaio in prima serata su Rai 1, la fiction con Luisa Ranieri ispirata alla vera storia di Eugenia Carfora, preside di Caivano. Dopo un esordio col botto (oltre 4 milioni di telespettatori e 27% di share per la prima puntata) stasera vanno in onda altri due episodi de La preside che ci portano nel vivo della vicenda, con ostacoli sempre più evidenti, concreti e pericolosi.

Ecco un’introduzione adatta alle esigenze indicate: Le anticipazioni della seconda puntata di Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Stasera in tv “La Preside”: nella seconda puntata Eugenia fa un patto col diavolo - Dopo il boom di ascolti della prima puntata, Luisa Ranieri torna stasera in tv con la seconda puntata di "La Preside": le anticipazioni ... msn.com

La Preside torna stasera su Rai 1 con il secondo episodio. La seguirete Dopo il boom all’esordio, Luisa Ranieri ci riporta nella sua scuola continuando il processo di recupero dei ragazzi. Una serie che sta riscuotendo successo non solo per la straordinari - facebook.com facebook

