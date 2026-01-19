La Preside anticipazioni terza puntata di lunedì 26 gennaio 2026
Luisa Ranieri è La Preside nella nuova fiction di Rai 1, in onda in prima serata da lunedì 12 gennaio 2026. L’attrice interpreta infatti Eugenia Liguori, una coraggiosa dirigente scolastica che cerca di salvare con ogni mezzo a propria disposizione gli studenti a rischio. Una figura liberamente ispirata a quella di Eugenia Carfora, dirigente scolastica di Caivano. La serie è suddivisa in quattro appuntamenti diretti da Luca Miniero. A seguire tutte le anticipazioni, aggiornate di settimana in settimana. La Preside, anticipazioni terza puntata. 1×05: Lucia rischia di mettersi nei guai per salvare Nicola ma l’intervento salvifico della preside appianerà i problemi. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
La Preside, anticipazioni seconda puntata di lunedì 19 gennaio 2026La Preside, la nuova fiction di Rai 1 con Luisa Ranieri, torna in onda da lunedì 19 gennaio 2026 con la seconda puntata.
La Preside, anticipazioni terza puntata del 26 gennaio: Eugenia salva Marita ma la famiglia si spaccaEcco le anticipazioni della terza puntata di La Preside, in onda il 26 gennaio su Rai1.
La Preside, anticipazioni terza puntata del 26 gennaio: Eugenia salva Marita ma la famiglia si spacca - Eugenia lotta contro spaccio e violenza domestica mentre la sua famiglia si allontana da lei. fanpage.it
La Preside, anticipazioni stasera 19 gennaio 2026: Marita intrappolata in una relazione tossica, Mario vittima di bullismo x.com
