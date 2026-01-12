La Preside, la nuova fiction di Rai 1 con Luisa Ranieri, torna in onda da lunedì 19 gennaio 2026 con la seconda puntata. La serie, trasmessa in prima serata, racconta le vicende di una scuola e dei suoi protagonisti, affrontando temi di attualità e relazioni. Un'opportunità per approfondire le storie dei personaggi e scoprire nuovi sviluppi della narrazione.

Luisa Ranieri è La Preside nella nuova fiction di Rai 1, in onda in prima serata da lunedì 12 gennaio 2026. L’attrice interpreta infatti Eugenia Liguori, una coraggiosa dirigente scolastica che cerca di salvare con ogni mezzo a propria disposizione gli studenti a rischio. Una figura liberamente ispirata a quella di Eugenia Carfora, dirigente scolastica di Caivano. La serie è suddivisa in quattro appuntamenti diretti da Luca Miniero. A seguire tutte le anticipazioni, aggiornate di settimana in settimana. La Preside, anticipazioni seconda puntata. 1×03: Eugenia si dedica con energia a recuperare studenti come Marita, costretta in casa dal fidanzato manipolatore, e Mario, vittima di bullismo di genere, sacrificando la sua famiglia, soprattutto il figlio Andrea che cova sempre più risentimento nei confronti della madre. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - La Preside, anticipazioni seconda puntata di lunedì 19 gennaio 2026

Leggi anche: La Preside, anticipazioni seconda puntata del 19 gennaio: Eugenia stringe un patto pericoloso con Nicola

Leggi anche: A Testa Alta, anticipazioni seconda puntata di mercoledì 14 gennaio 2026

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

A testa alta, anticipazioni della seconda puntata; A testa alta, anticipazioni seconda puntata del 14 gennaio: Marco rischia la vita, una donna medita vendetta; Sabrina Ferilli in A testa alta, quante puntate sono e anticipazioni del 14 gennaio; A testa alta: la trama del terzo e del quarto episodio.

La Preside, anticipazioni seconda puntata del 19 gennaio: Eugenia stringe un patto pericoloso con Nicola - Eugenia affronta l’ostruzionismo delle famiglie e scopre segreti oscuri: il patto con Nicola cambierà tutto. fanpage.it