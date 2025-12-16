Nelle scuole di Napoli la Polizia Locale insegnerà ai ragazzi a non fare incidenti stradali

A Napoli, la Polizia Locale e il Ministero dell'Istruzione e del Merito hanno avviato un progetto per promuovere la sicurezza stradale tra gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, con l'obiettivo di sensibilizzare i giovani e prevenire incidenti.

Al via il progetto della Polizia Locale e del Ministero dell'Istruzione e del Merito sulla sicurezza stradale a Napoli: è rivolto agli studenti, dalle elementari alle superiori.

