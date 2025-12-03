Per la polizia locale di Piacenza quattro droni in arrivo | Sorveglianza territorio e rilievo incidenti stradali

Quattro droni in arrivo per la polizia locale di Piacenza. Nuove attrezzature che andranno in dotazione agli agenti di via Rogerio, come indica il documento di affidamento diretto della fornitura alla Sky Crab Srl di Bergamo, a firma del comandante Mirko Mussi. Una spesa complessiva di circa. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

