La Moglie Perfetta | Giulia Trippetta e il decalogo degli anni ’50

Cosa: Lo spettacolo teatrale La Moglie Perfetta, scritto, diretto e interpretato da Giulia Trippetta.. Dove e Quando: Allo Spazio Diamante di Roma (Sala White), dal 21 al 23 gennaio alle ore 20:30.. Perché: Una riflessione ironica e pungente sugli stereotipi di genere, partendo da un vero decalogo comportamentale del passato per guardare al presente.. Approda finalmente a Roma, nella cornice contemporanea dello Spazio Diamante, un progetto teatrale che promette di scuotere le coscienze attraverso il filtro dell’ironia e del paradosso. La Moglie Perfetta, creatura artistica di Giulia Trippetta — che ne cura drammaturgia, regia e interpretazione — si presenta come un viaggio a ritroso nel tempo che, paradossalmente, finisce per parlare con una voce estremamente attuale alle donne e agli uomini di oggi. 🔗 Leggi su Ezrome.it

