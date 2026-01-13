la moglie perfetta trippetta in scena al dovizi

Stasera al teatro Dovizi di Bibbina va in scena la stagione 2026 con

Torna stasera, la stagione 2026 del teatro Dovizi di Bibbina. In scena Giulia Trippetta è " La moglie perfetta ". Un decalogo, distribuito in Spagna tra il 1937 e il 1957 dalla Sezione femminile Franchista, su cui si trovano stampate le dieci regole per essere una “buona sposa”. A partire da questo prezioso, incredibile e allucinante ritrovamento, l’autrice sviluppa uno spettacolo esilarante, che ha come protagonista una ragazza degli anni ’50 insegnante di buone maniere da “moglie perfetta”. Spazio alla stagione del Teatro Dovizi di Bibbiena con tanti appuntamenti in abbonamento, oltre a un ricco programma di teatro per ragazzi nella rassegna curata da Nata Teatro e Fondazione Toscana Spettacolo con il Comune. 🔗 Leggi su Lanazione.it

