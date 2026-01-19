La Massese cade ancora Non basta un super Barsottini

La Massese subisce un’altra sconfitta, questa volta per 1-0 contro la Real Cerretese. Nonostante le prestazioni di Barsottini e altri giocatori, la squadra non riesce a ottenere il risultato desiderato. La partita si è conclusa con un gol decisivo della Real Cerretese, evidenziando le difficoltà della Massese nel trovare costanza e successo in questa fase del campionato.

MASSESE 0 REAL CERRETESE 1 MASSESE: Barsottini, Lucaccini, Bechini (67’ Marchini), Biagi, Pignataro (52’ Zagarese), Iurato, Grasso (61’ Centonze), Bigini (71’ Babacar), Buffa, Vekic (52’ Perrone), Bertipagani. A disp. Gatti, Ricci, Vazio, Larcombe. All. Marselli. REAL CERRETESE: Battini, Orsucci, Bargellini, Nieri (73’ Stringara), Romiti, Mordagà, Sogli Degli Innocenti, Gargiulo, Melani, Bouhafa, Ferrara (56’ Camaiani). A disp. Cirillo, Tramacere, Dal Porto, Cappelli, Lapi, Guarino. All. Petroni. Arbitro: Natra del Valdarno. Marcatori: 68’ Camaiani. Note: spettatori 205; ammoniti Marselli, Melani, Marchini, Zagarese; recupero 1’ e 5’. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La Massese cade ancora. Non basta un super Barsottini Massese La terza volta di Marco Barsottini: "Questo ritorno è la chiusura di un cerchio"

Marco Barsottini torna a vestirsi con la maglia del Massese per la terza volta, segnando una nuova tappa nel suo percorso sportivo. Con questa riapertura di un ciclo, il giocatore sottolinea l’importanza di un ritorno che rappresenta la conclusione di un ciclo e l’inizio di una nuova fase. Un momento significativo per la squadra e per il suo percorso professionale, che testimonia la continuità e la passione di Barsottini per il club. Leggi anche: Il Bologna cade in casa contro la Cremonese: super Vardy, Orsolini non basta Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Una brutta Massese cade in casa. Al Ponsacco basta un tiro di Pallecchi - , Mapelli, Quilici, Cecilia (62’ Costanzo), Andrei, Favret, Bartolomei (53’ Buffa), Mariani F. lanazione.it TuttoUdinese.it. . L’Apu Udine cade tra le mura di casa. Al PalaCarnera Credifriuli vince la Pallacanestro Reggiana con il punteggio di 85-90, ribaltando il risultato nei minuti finali. Il nostro commento #TuttoUdinese #ApuUdine - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.