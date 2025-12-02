Il Bologna cade in casa contro la Cremonese | super Vardy Orsolini non basta

Bologna-Cremonese ha chiuso la 13ª giornata di Serie A in modo decisamente inaspettato: non è bastato il gol di Orsolini per i rossoblù. Troppa Cremonese per il Bologna che stasera è apparso spento. Non è bastato il gol di Orsolini per evitare l’1-3 finale al Dall’Ara. Di seguito il riassunto del match che ha chiuso la 13ª giornata di Serie A. Bologna-Cremonese termina 1-3: non basta il rigore segnato da Orsolini. A sbloccare il match ci ha pensato Martin Payero al 31esimo minuto e a raddoppiare è stato Jamie Vardy al 35esimo minuto che poi al 50esimo ha anche chiuso i conti segnando il suo secondo gol della gara. 🔗 Leggi su Sportface.it