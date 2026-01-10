Massese La terza volta di Marco Barsottini | Questo ritorno è la chiusura di un cerchio

Marco Barsottini torna a vestirsi con la maglia del Massese per la terza volta, segnando una nuova tappa nel suo percorso sportivo. Con questa riapertura di un ciclo, il giocatore sottolinea l’importanza di un ritorno che rappresenta la conclusione di un ciclo e l’inizio di una nuova fase. Un momento significativo per la squadra e per il suo percorso professionale, che testimonia la continuità e la passione di Barsottini per il club.

Marco Barsottini è tornato. E’ la sua terza volta con la maglia bianconera ed il giocatore non ha nascosto tutta la sua felicità. "Giocare per la Massese per me è come giocare in Serie A – ha raccontato il portiere apuano –. L’emozione forte di quando sono venuto a firmare è stata la stessa delle volte precedenti. Devo ringraziare il presidente Antonio e suo figlio Gigi per avermi voluto fortemente così come il direttore ed il mister. Ho ricercato una mia vecchia intervista del 2015 quando dicevo di che speravo di seguire le orme di Gianpiero Vitali e rimanere qui a lungo. Adesso ho 204 presenze e me ne mancano 36 per raggiungerlo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

