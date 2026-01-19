La ' grana bilancio' per la presidenza cipriota | resta lo scoglio dell' unione di agricoltura e coesione

Con l'inizio del nuovo anno, Cipro assume nuovamente la presidenza rotante dell’Unione europea, trovandosi di fronte a sfide complesse. Tra queste, la questione della 'grana bilancio' e la difficile unione tra agricoltura e coesione rappresentano ostacoli significativi per la Presidenza cipriota. Regio Corner, la newsletter che ogni due settimane analizza le principali notizie sulla politica regionale e di coesione dell’UE, approfondisce gli sviluppi di questa fase.

Regio Corner, la newsletter che ogni due settimane vi racconta le notizie più importanti sulla politica regionale e di coesione dell'Unione europeaCon l'anno nuovo Cipro ha assunto la presidenza rotante dell'Ue per la seconda volta, con il mondo molto diverso dall'ultima volta, nel 2012.🔗 Leggi su Today.it

Ucraina, Zelensky a Nicosia per la cerimonia d'inizio della presidenza cipriota del Consiglio UE

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si trova a Nicosia per prendere parte alla cerimonia di avvio della presidenza cipriota del Consiglio dell’Unione Europea. L’evento segna l’inizio di un semestre di attività in cui Cipro guiderà le decisioni dell’UE, con la partecipazione delle autorità locali e internazionali. La visita di Zelensky sottolinea l’importanza delle relazioni tra Ucraina e Unione Europea nel contesto attuale.

Una Scuola Contadina gratuita sui saperi dell’agricoltura: l’iniziativa dell’Unione Buddhista e di Mondeggi Bene Comune

L’Unione Buddhista e Mondeggi Bene Comune promuovono una Scuola Contadina gratuita, offrendo corsi su pratiche agricole tradizionali e artigianali. L’iniziativa mira a diffondere conoscenze su olivicoltura, viticoltura, apicoltura, orticoltura, oltre a laboratori di panificazione naturale, ceramica, cesteria e autocostruzione. Un’opportunità di apprendimento per chi desidera riscoprire saperi antichi e sostenibili.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Reggio Calabria, Cuzzocrea si dimette e denuncia: “mancanza di coesione nella maggioranza. Sto pensando di non candidarmi” - Per la maggioranza, il 2026, si apre con una nuova grana: il presidente della commissione bilancio del comune di Reggio Calabria, il consigliere comunale Pino Cuzzocrea, ha ... strettoweb.com