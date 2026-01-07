Ucraina Zelensky a Nicosia per la cerimonia d' inizio della presidenza cipriota del Consiglio UE
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si trova a Nicosia per prendere parte alla cerimonia di avvio della presidenza cipriota del Consiglio dell’Unione Europea. L’evento segna l’inizio di un semestre di attività in cui Cipro guiderà le decisioni dell’UE, con la partecipazione delle autorità locali e internazionali. La visita di Zelensky sottolinea l’importanza delle relazioni tra Ucraina e Unione Europea nel contesto attuale.
ll presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato a Cipro per partecipare alla cerimonia di lancio della presidenza del paese del Consiglio dell’UE. Il viaggio di Zelensky a Cipro arriva dopo i negoziati di martedì a Parigi, dove i leader di 27 paesi europei e del Canada, nonché rappresentanti degli Stati Uniti e alti funzionari dell’Unione Europea e della NATO, hanno affermato che forniranno alle forze di prima linea di Kiev attrezzature e addestramento e le sosterranno con supporto aereo, terrestre e marittimo per scoraggiare eventuali futuri attacchi russi. Questo è stato il quindicesimo e più grande incontro della cosiddetta “coalizione dei volenterosi”, che ha coinvolto più capi di stato e di governo che mai e per la prima volta gli inviati statunitensi in persona. 🔗 Leggi su Lapresse.it
