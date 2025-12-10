Una Scuola Contadina gratuita sui saperi dell’agricoltura | l’iniziativa dell’Unione Buddhista e di Mondeggi Bene Comune

L’Unione Buddhista e Mondeggi Bene Comune promuovono una Scuola Contadina gratuita, offrendo corsi su pratiche agricole tradizionali e artigianali. L’iniziativa mira a diffondere conoscenze su olivicoltura, viticoltura, apicoltura, orticoltura, oltre a laboratori di panificazione naturale, ceramica, cesteria e autocostruzione. Un’opportunità di apprendimento per chi desidera riscoprire saperi antichi e sostenibili.

Una vera Scuola Contadina. Per apprendere saperi come l’olivicoltura, la viticoltura, l’apicoltura, l’orticoltura ma anche la panificazione naturale, i laboratori di ceramica, di cesteria e di autocostruzione. Il tutto senza spendere nulla. È un progetto realizzato dall’area Ecologia dell’ Unione Buddhista Italiana e dall’associazione Mondeggi Bene Comune con il sostegno dei fondi 8xmille dell’Unione Buddhista Italiana. Parte nel fine settimana del 13 e 14 dicembre – è la sesta edizione – presso la comunità di Mondeggi in Toscana. Di che si tratta, più in particolare e a chi è rivolto? “È un percorso di formazione aperto e gratuito per acquisire strumenti e conoscenza di coltivazione della terra, dedicato a chi lavora nei campi ma anche a chiunque desideri conoscere meglio un’agricoltura attenta agli aspetti ecologici e sociali del territorio”, spiega Silvia Francescon, responsabile del settore Ecologia dell’Unione Buddhista, che ne è co-ideatrice. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it