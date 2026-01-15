Festa di Sant’Agata al via domenica i matinée musicali a Palazzo degli Elefanti

Domenica 18 gennaio, alle ore 11, prende il via al Palazzo degli Elefanti il ciclo di matinée musicali organizzato dall’amministrazione Trantino in occasione della Festa di Sant’Agata 2026. L’evento offre un’occasione di musica e cultura, inserendosi nel calendario delle celebrazioni in modo semplice e rispettoso, per valorizzare il patrimonio locale e coinvolgere la comunità in modo sobrio e partecipato.

L'esecuzione è affidata all'orchestra da camera degli allievi e docenti del liceo musicale statale "Turrisi Colonna", la direzione artistica e musicale al maestro Fabio Raciti, violinista e direttore d'orchestra Al via domenica 18 gennaio nel Palazzo degli Elefanti, con inizio alle 11, il ciclo di matinée musicali promossi dall'amministrazione Trantino in occasione dell'edizione 2026 della Festa di Sant'Agata.Gli appuntamenti nella sala Bellini, organizzati in collaborazione con il comitato dei festeggiamenti agatini, si apriranno con il "Concerto in Onore di Sant'Agata nel 900° Anniversario della traslazione delle reliquie".

