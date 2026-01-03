Pochi medici in pronto soccorso Asl Lecce assume laureati senza specializzazione

L'ASL di Lecce ha annunciato l'assunzione di laureati senza specializzazione per incarichi semestrali nei servizi di pronto soccorso. Le posizioni prevedono contratti a tempo determinato, con possibilità di proroga, e si svolgeranno su turni. Questa iniziativa risponde alla necessità di rafforzare il personale sanitario in un settore con carenze di medici disponibili, offrendo opportunità di impiego a laureati in discipline mediche.

Gli incarichi avranno durata semestrale, con possibilità di proroga, e prevedono l'impiego nei turni di pronto soccorso.

