L' allarme | Troppe polmoniti e pochi medici nei pronto soccorso

L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Napoli e Provincia segnala una situazione di criticità nei pronto soccorso dell’area metropolitana. L’aumento dei casi di polmoniti influenzali sta mettendo sotto pressione i servizi, aggravata dalla carenza di medici disponibili. La situazione richiede attenzione e interventi mirati per garantire un’assistenza efficace e tempestiva ai cittadini.

L'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Napoli e Provincia esprime "forte preoccupazione per la situazione critica che si sta registrando nei Pronto Soccorso dell'area metropolitana, messi a dura prova dal sensibile incremento dei casi di polmoniti influenzali e dalle conseguenti.

