Meghan Markle e la figlia Lilibet a piedi nudi | cos'è il grounding

In molti video condivisi su Instagram, Meghan Markle compare spesso a piedi nudi. Non si tratta soltanto di una scelta estetica o di un modo per apparire più informale e spontanea, ma di un vero e proprio gesto di benessere, legato a una pratica conosciuta come grounding o “earthing”. La duchessa di Sussex ha raccontato di essersi avvicinata a questa abitudine per ritrovare equilibrio e serenità nella vita quotidiana, dopo anni vissuti sotto l’occhio costante dei media. Meghan Markle e le passeggiate a piedi nudi. Durante una conversazione con l’amica Courtney Adamo, in occasione della presentazione del libro di quest’ultima presso la libreria Godmothers lo scorso 23 ottobre, Meghan ha spiegato che per lei il contatto diretto con la terra è una forma di cura personale. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Meghan Markle e la figlia Lilibet a piedi nudi: cos’è il grounding

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Halloween al campo di zucche: Meghan Markle condivide un raro video con Archie e Lilibet - X Vai su X

Lilibet Diana è apparsa per la prima volta sui social dopo diversi anni. Com’è diventata la figlia del principe Harry e Meghan Markle - facebook.com Vai su Facebook

Meghan Markle e la figlia Lilibet a piedi nudi: cos’è il grounding - Meghan Markle ha raccontato di essersi avvicinata al grounding per ritrovare equilibrio e serenità nella vita quotidiana. Riporta amica.it

Meghan Markle mostra rare foto della figlia Lilibet Diana: "Vai e prenditi il mondo, ragazza!” - Meghan Markle celebra la Giornata Internazionale delle Bambine con un messaggio di empowerment dedicato alla figlia Lilibet Diana. Si legge su gravidanzaonline.it

Meghan Markle e Harry si preparano per Halloween, ma anche nel campo di zucche il look è costosissimo - Meghan e Harry tra le zucche con Archie e Lilibet: un weekend sereno ma con grande attenzione al look (per lei) ... Lo riporta dilei.it