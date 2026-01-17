Meghan e Harry ballano scalzi nel prato ripresi dalla figlia Lilibet ma è polemica

Recentemente è circolato un video che mostra Meghan e Harry mentre ballano scalzi nel prato, ripresi dalla figlia Lilibet. La scena ha suscitato diverse reazioni sui social, generando alcune polemiche. L'articolo di Novella 2000 analizza il contesto e le reazioni legate a questo episodio, offrendo una panoramica equilibrata sulla vicenda.

Il video è stato girato dalla loro figlia di 4 anni, Lilibet, ed è stato pubblicato nell'ambito di una tendenza virale sui social, "2026 is the new 2016". Questa sfida invita le persone a pubblicare foto o video del 2016, celebrando i cambiamenti avvenuti in dieci anni. Un decennio che ha visto non solo un matrimonio da favola ma anche una serie di eventi che hanno cambiato le loro vite. Dall'abbandono dei doveri reali nel 2020 al trasferimento in America, e la nascita dei loro figli, Archie e Lilibet. Ma il video di Meghan e Harry, ballando spensierati sul prato, ha diviso l'opinione pubblica.

