La Cedu condanna l’Italia per la morte di Riccardo Magherini | chissà quanti come me si sono sentiti soli

La Corte europea dei diritti umani ha condannato l’Italia per la morte di Riccardo Magherini, evidenziando le criticità nelle pratiche di sicurezza e responsabilità. Questo episodio ha suscitato riflessioni sulla tutela dei diritti e sulla trasparenza delle immagini condivise online, sollevando interrogativi su come la condivisione libera possa influenzare la memoria e la giustizia. Un tema di attualità che invita a un’analisi attenta e senza enfasi.

di Rosamaria Fumarola Chissà se è un bene la condivisione ad libitum di immagini e filmati girati in autonomia e la loro visione aperta al pubblico come un tempo si faceva solo con le pellicole cinematografiche e i servizi giornalistici. Non v’è dubbio alcuno che spesso da un punto di vista probatorio, nel caso di vicende che abbiano prodotto conseguenze penali, l’utilizzo di questi file possa condurre ad un accertamento più veloce delle responsabilità. Spesso, ma non sempre. Nel caso della morte di Riccardo Magherini avvenuta a Firenze nel 2014 ad esempio, nonostante registrazioni e filmati che narravano i fatti per quelli che erano, la giustizia italiana ha preferito scegliere vie traverse piuttosto che percorrere il sentiero più semplice, quello della verità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La Corte europea dei diritti umani ha condannato l’Italia in relazione alla morte di Riccardo Magherini, avvenuta a Firenze nel 2014 durante un intervento delle forze dell’ordine. La decisione si basa sulla valutazione delle modalità con cui l’uomo è stato immobilizzato e le conseguenze di tale intervento. Questa sentenza evidenzia l’importanza di garantire il rispetto dei diritti durante l’applicazione della legge.

