La Cedu condanna l' Italia per la morte di Riccardo Magherini | Non c' era l' assoluta necessità di immobilizzarlo a terra
La Corte europea dei diritti umani ha condannato l’Italia per la morte di Riccardo Magherini, avvenuta nel 2014 a Firenze durante un intervento delle forze dell’ordine. La sentenza evidenzia come non fosse necessaria l’immobilizzazione a terra dell’uomo, sollevando questioni sulla gestione delle modalità operative delle forze di polizia. La decisione si inserisce nel quadro delle responsabilità relative ai diritti umani e alle procedure di intervento delle autorità.
La Corte europea dei diritti umani ha condannato l'Italia per la morte di Riccardo Magherini, avvenuta a Firenze nella notte del 3 marzo 2014, mentre l'uomo giaceva a terra immobilizzato dai Carabinieri. Nella sentenza i giudici affermano che lo Stato italiano è responsabile del decesso perché non c'era "l'assoluta necessità" di mantenere Riccardo Magherini immobilizzato a terra. Nella sentenza la Corte non è entrata nel merito né della responsabilità dei Carabinieri né della loro assoluzione al termine del procedimento che si è avuto in Italia. Le "linee guida in vigore all'epoca non contenevano istruzioni chiare e adeguate sul posizionamento delle persone in posizione prona al fine di ridurre al minimo i rischi per la salute e la vita", e "mancava la formazione degli agenti delle forze dell'ordine per garantire che possedessero il livello di competenza necessario nell'impiego di tecniche di immobilizzazione, come la posizione prona, che potrebbero mettere a rischio la vita", spiega la Corte di Strasburgo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
