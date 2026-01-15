La Cedu condanna l’Italia per la morte di Riccardo Magherini

La Corte europea dei diritti umani ha condannato l’Italia in relazione alla morte di Riccardo Magherini, avvenuta a Firenze nel 2014 durante un intervento delle forze dell’ordine. La decisione si basa sulla valutazione delle modalità con cui l’uomo è stato immobilizzato e le conseguenze di tale intervento. Questa sentenza evidenzia l’importanza di garantire il rispetto dei diritti durante l’applicazione della legge.

La Corte europea dei diritti umani ha condannato l'Italia per la morte di Riccardo Magherini, avvenuta a Firenze nella notte del 3 marzo 2014, mentre l'uomo giaceva a terra immobilizzato dai carabinieri. Secondo i giudici di Strasburgo lo Stato italiano è responsabile del decesso in quanto non c'era «l'assoluta necessità» di mantenere Magherini immobilizzato a terra. Censurata inoltre la scelta di affidare gli accertamenti agli stessi carabinieri. La Cedu, che non è entrata nel merito della responsabilità degli uomini dell'Arma, né della loro assoluzione nel procedimento in Italia, ha disposto un risarcimento di 140 mila euro per la famiglia.

