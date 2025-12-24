tutte le tappe del tour di lusso e non solo di kim jong un con la figlia

Un normale giro spensierato di padre e figlia tra le installazioni della spa in un albergo, tra bagni termali e ristoranti. Ma a rendere straordinario il tour sono i protagonisti: il leader del regime nordcoreano, Kim Jong-un e la figlia, Kim Ju-ae. I due hanno assistito all’inaugurazione di un hotel di lusso a Samjiyon, ai piedi del monte Paektu, al nord della Corea del Nord. Da quello che si vede nelle immagini, Kim Jong-un ha provato i materassi e il barbecue. La località sarebbe un importante destinazione turistica e l’orgoglio del regime per le meraviglie naturali e l’importante opera di architettura che è stata fatta, nonostante il resto del Paese viva in stato di carestia e povertà. 🔗 Leggi su Formiche.net

