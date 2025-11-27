Tennis in tv in chiaro | cambia tutto con la nuova legge Quali partite e tornei saranno accessibili senza pagare

Una vera e propria rivoluzione con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, lo scorso 20 novembre 2025. Si parla del decreto dell'8 ottobre 2025, firmato dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), un passo importante che segna un punto di svolta concreto per l'intero settore. Questo atto normativo ridefinisce la lista degli eventi, nazionali e non, considerati di "particolare rilevanza per la società", garantendone l'accesso a un vasto pubblico attraverso la diffusione obbligatoria su palinsesti in chiaro. Tra gli eventi di particolare rilevanza per la società – e dunque da trasmettere in chiaro in televisione – ci sarà tanto tennis.

