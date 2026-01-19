Juventus mercato a incastri | Chiesa si allontana Maldini e Mateta sul tavolo

La Juventus sta riconsiderando le proprie strategie di mercato, con particolare attenzione alle operazioni offensive e difensive. Dopo una prima fase di valutazioni, la società ha adottato un approccio più cauto, valutando diverse opzioni e tempistiche. Tra i nomi sul tavolo ci sono Maldini e Mateta, mentre si allontana l’ipotesi Chiesa. La situazione riflette una fase di riorganizzazione volta a ottimizzare gli investimenti e le scelte future.

La Juventus riorganizza le strategie offensive e difensive in vista della finestra di mercato, rivedendo obiettivi, formule e investimenti dopo una prima fase di valutazioni ritenute non sostenibili: a Torino prende forma un piano più prudente, ma non per questo rinunciatario, con più nomi sul tavolo e tempistiche differenziate. La linea è chiara: contenere i costi, evitare forzature sugli equilibri interni e muoversi solo su operazioni funzionali al progetto tecnico. In questo contesto si inserisce l’analisi di Niccolò Ceccarini, che ha fatto il punto sul momento bianconero delineando un mercato meno impulsivo e più ragionato. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Il mercato della Juventus si amplia, con nuovi obiettivi nella rosa dei candidati. Oltre a Chiesa, Maldini e Carrasco, si aggiunge anche un giocatore della Fiorentina e il nome di Gudmundsson, secondo Sky. La società bianconera lavora per rafforzare il reparto offensivo e offrire a Luciano Spalletti un’ampia scelta di soluzioni, con l’obiettivo di trovare un’alternativa affidabile a Kenan Yildiz.

Segui con attenzione le ultime novità del calciomercato della Juventus, con aggiornamenti in tempo reale su trattative, incontri e possibili acquisti. In questa sessione, si registra il sorpasso di Maldini su Chiesa, mentre si valutano le piste Mingueza e Mateta. Beto si affaccia come nuovo nome nel quadro dei potenziali rinforzi. Restate con noi per tutte le notizie e gli sviluppi più recenti sul mercato bianconero.

Fabrizio Romano spiega: «Chiesa o Maldini? Potrebbe anche dipendere dall’ingaggio di Mateta». Le dichiarazioni dell’esperto di mercato - Le dichiarazioni dell’esperto di mercato La Juventus entra nel vivo della fase finale del mercato invernal ... juventusnews24.com