Calciomercato Juve LIVE | Chiesa superato da Maldini si spinge per Mingueza e Mateta Beto nome nuovo

Segui con attenzione le ultime novità del calciomercato della Juventus, con aggiornamenti in tempo reale su trattative, incontri e possibili acquisti. In questa sessione, si registra il sorpasso di Maldini su Chiesa, mentre si valutano le piste Mingueza e Mateta. Beto si affaccia come nuovo nome nel quadro dei potenziali rinforzi. Restate con noi per tutte le notizie e gli sviluppi più recenti sul mercato bianconero.

Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l'obiettivo di potenziare l'organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore generale Comolli, dal direttore tecnico François Modesto, dal Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini e dall'allenatore Luciano Spalletti. Chiesa, il calciomercato Juve e un altro finale da scrivere, quella rivincita su Giuntoli e Motta...; Al posto di chi giocherebbe Chiesa se tornasse alla Juventus? VIDEO; Le notizie di calciomercato del 14 gennaio 2026: Robinio Vaz e Malen alla Roma, la Juve stringe per Mingueza. Juve, prende corpo la soluzione Maldini: più economico di Chiesa - Daniel Maldini starebbe scalzando Federico Chiesa dal posto di primo obiettivo della Juventus per regalare a mister Spalletti un vice Yildiz: come riportato da "Calciomercato.

Diretta live calciomercato 16 gennaio 2026, Inter-Mlacic è fatta, intrigo Juve, Vlahovic via, Chelsea su Jacobo Ramon - Calciomercato live diretta affari e trattative di venerdì 16 gennaio 2026 della sessione invernale con i colpi di Milan, Napoli, Juventus, Roma e Inter ... sport.virgilio.it

Inter-Calhanoglu: rinnovo in estate altrimenti sarà addio. La Juventus stringe per Daniel Maldini, Chiesa rimane in attesa - Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? eurosport.it

Calciomercato #Juve: #Adzic intoccabile, #JoaoMario si impunta, come procede #Gatti- #Milan x.com

Calciomercato Juve: Adzic intoccabile, Joao Mario si impunta, come procede Gatti-Milan - facebook.com facebook

