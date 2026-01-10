Mercato Juventus si allarga la lista degli obiettivi | oltre a Chiesa Maldini e Carrasco nel mirino un giocatore della Fiorentina

Il mercato della Juventus si amplia, con nuovi obiettivi nella rosa dei candidati. Oltre a Chiesa, Maldini e Carrasco, si aggiunge anche un giocatore della Fiorentina e il nome di Gudmundsson, secondo Sky. La società bianconera lavora per rafforzare il reparto offensivo e offrire a Luciano Spalletti un’ampia scelta di soluzioni, con l’obiettivo di trovare un’alternativa affidabile a Kenan Yildiz.

Mercato Juventus, Sky rilancia: oltre ai nomi di Chiesa, Maldini e Carrasco emerge anche la pista Gudmundsson La Juventus è al lavoro per completare il reparto offensivo a disposizione di Luciano Spalletti, con una priorità chiara: trovare un’alternativa credibile a Kenan Yildiz. Il talento turco è ormai un punto fermo della squadra, ma la necessità . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Mercato Juventus, si allarga la lista degli obiettivi: oltre a Chiesa, Maldini e Carrasco nel mirino un giocatore della Fiorentina Leggi anche: Calciomercato Juve, Sky: spunta Gudmundsson tra Chiesa, Maldini e Carrasco Leggi anche: Mercato Juve, nuova idea per l’attacco: nel mirino Ferreira Carrasco, le ultime sul belga Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Mercato Juventus, Sky rilancia: oltre ai nomi di Chiesa, Maldini e Carrasco emerge anche la pista Gudmundsson - Mercato Juventus, Sky rilancia: oltre ai nomi di Chiesa, Maldini e Carrasco emerge anche la pista Gudmundsson La Juventus è al lavoro per completare il reparto offensivo a disposizione di Luciano Spal ... calcionews24.com

Moretto - Juventus, spunta anche Daniel Maldini per l'attacco - Per la Juventus, Daniel Maldini costituirebbe un'alternativa affidabile a Yildiz da sotto punta o anche come falso centravanti di riferimento. msn.com

Juventus, bianconeri su Frattesi ma l’Inter vorrebbe Thuram in un’operazione allargata - La Juventus guarda con attenzione al futuro e, nei prossimi mesi, proverà a rinforzare il centrocampo con profili in grado di alzare il livello tecnico e garantire maggiore dinamismo alla mediana. it.blastingnews.com

Il mercato di gennaio della Juventus potrebbe ricevere una spinta inaspettata direttamente dal Sudamerica #calciomercato #juventus #KaioJorge #Arthur - facebook.com facebook

La #Juventus lavora ad ampio raggio sul mercato, anche con vista giugno Tre obiettivi sensibili per i bianconeri: #Senesi a parametro zero, il sogno #Tonali e la sfida all’ #Inter per #Castro @GiokerMusso x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.