La Juventus ha intensificato le trattative di mercato, concentrandosi su Niccolò Fortini come possibile rinforzo per la fascia sinistra. Recentemente, la società ha avviato contatti concreti con la Fiorentina, valutando uno scambio come soluzione per rinforzare la rosa. La trattativa prosegue con l’obiettivo di trovare un accordo che possa soddisfare entrambe le parti.

Accelerata decisa sul mercato. La Juventus ha messo Niccolò Fortini in cima alla lista dei profili monitorati per la fascia sinistra e nelle ultime ore ha avviato un’operazione concreta con la Fiorentina. Il terzino classe 2006, considerato uno dei giovani più interessanti del panorama italiano, è al centro di una trattativa che potrebbe svilupparsi attraverso uno scambio. Sul tavolo, da parte bianconera, ci sono i nomi di Daniele Rugani e Federico Gatti, profili graditi alla Fiorentina e già seguiti in vista del mercato di gennaio. L’ipotesi allo studio è duplice: inserire uno dei due difensori per abbassare la valutazione di Fortini oppure impostare uno scambio alla pari, scenario possibile soprattutto nel caso di Gatti. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus, affondo per Fortini: idea scambio con la Fiorentina

Leggi anche: Juve, affondo per Fortini: scambio in vista con la Fiorentina

Fortini Juventus, contatti con la Fiorentina per il possibile colpo con vista sul futuro: i bianconeri preparano la rivoluzione in fascia

La Juventus è attiva sul mercato per rinforzare il settore delle fasce, considerando anche il possibile arrivo di Fortini. La Fiorentina mostra interesse per alcuni giocatori come Gatti e Rugani, ma al momento non sono previsti scambi. La strategia dei bianconeri mira a costruire una formazione più solida e versatile, con uno sguardo rivolto al futuro e alle esigenze tecniche della squadra.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Calciomercato, news di oggi in diretta: il Napoli cede Lang e Lucca, poi compra. La Juve va veloce per Mateta, Roma su Fortini - Calciomercato in diretta, le news di oggi 19 gennaio 2026 e le trattative live di Juve, Milan, Inter Napoli, Roma e delle squadre di Serie A ... fanpage.it