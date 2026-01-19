La Juventus accelera sul mercato e sta valutando un possibile scambio con la Fiorentina per Niccolò Fortini, giovane terzino sinistro classe 2006. La trattativa rappresenta un intervento mirato per rafforzare la fascia laterale difensiva, con l’obiettivo di inserire un talento emergente nel reparto. La situazione è in fase di definizione, mentre le parti continuano a negoziare in modo riservato.

Accelerazione netta sul fronte mercato. La redazione di StileJuventus.com segnala un passo concreto della Juventus per Niccolò Fortini, terzino sinistro classe 2006 della Fiorentina, individuato come priorità per rinforzare la corsia mancina. Il dossier è entrato in fase operativa nelle ultime ore. L’operazione allo studio può svilupparsi attraverso uno scambio, con due contropartite già sul tavolo: Daniele Rugani e Federico Gatti, entrambi profili graditi a Firenze in vista di gennaio. Le formule valutate sono due: inserimento di uno dei difensori per abbassare la valutazione di Fortini oppure scambio alla pari, ipotesi che prende quota soprattutto nel caso di Gatti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Juve, affondo per Fortini: scambio in vista con la Fiorentina

Fortini Juventus, contatti con la Fiorentina per il possibile colpo con vista sul futuro: i bianconeri preparano la rivoluzione in fascia

La Juventus è attiva sul mercato per rinforzare il settore delle fasce, considerando anche il possibile arrivo di Fortini. La Fiorentina mostra interesse per alcuni giocatori come Gatti e Rugani, ma al momento non sono previsti scambi. La strategia dei bianconeri mira a costruire una formazione più solida e versatile, con uno sguardo rivolto al futuro e alle esigenze tecniche della squadra.

Leggi anche: Fiorentina, Gosens ancora a parte. Fortini recupera, Fazzini in dubbio in vista del Sassuolo

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Fortini, la Juve può mettere sul piatto uno tra Rugani e Gatti - La Juventus punta con decisione Niccolò Fortini, terzino sinistro classe 2006 della Fiorentina. tuttojuve.com