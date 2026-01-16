Fortini Juventus contatti con la Fiorentina per il possibile colpo con vista sul futuro | i bianconeri preparano la rivoluzione in fascia

La Juventus è attiva sul mercato per rinforzare il settore delle fasce, considerando anche il possibile arrivo di Fortini. La Fiorentina mostra interesse per alcuni giocatori come Gatti e Rugani, ma al momento non sono previsti scambi. La strategia dei bianconeri mira a costruire una formazione più solida e versatile, con uno sguardo rivolto al futuro e alle esigenze tecniche della squadra.

Fortini Juventus, Spalletti vuole il talento capace di giocare sulle due fasce: Gatti e Rugani piacciono a Firenze ma niente scambi. Ultime. La  Juventus  guarda al futuro e pianifica una profonda ristrutturazione delle corsie laterali, mettendo nel mirino uno dei prospetti più interessanti del panorama nazionale. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de  La Gazzetta dello Sport, sono stati avviati dei  contatti con la Fiorentina  per  Niccolò Fortini. Il difensore, appena  diciannovenne, è un profilo che ha letteralmente  stregato Luciano Spalletti. Il tecnico ha individuato nel ragazzo le qualità ideali per il suo calcio dinamico: Fortini, infatti, ha dimostrato di saper  occupare entrambe le fasce  con grande disinvoltura, abbinando una notevole  leggerezza  nella corsa a una spiccata  sensibilità al pericolo  in fase di non possesso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

