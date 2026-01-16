La Juventus è attiva sul mercato per rinforzare il settore delle fasce, considerando anche il possibile arrivo di Fortini. La Fiorentina mostra interesse per alcuni giocatori come Gatti e Rugani, ma al momento non sono previsti scambi. La strategia dei bianconeri mira a costruire una formazione più solida e versatile, con uno sguardo rivolto al futuro e alle esigenze tecniche della squadra.

Fortini Juventus, Spalletti vuole il talento capace di giocare sulle due fasce: Gatti e Rugani piacciono a Firenze ma niente scambi. Ultime. La Juventus guarda al futuro e pianifica una profonda ristrutturazione delle corsie laterali, mettendo nel mirino uno dei prospetti più interessanti del panorama nazionale. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, sono stati avviati dei contatti con la Fiorentina per Niccolò Fortini. Il difensore, appena diciannovenne, è un profilo che ha letteralmente stregato Luciano Spalletti. Il tecnico ha individuato nel ragazzo le qualità ideali per il suo calcio dinamico: Fortini, infatti, ha dimostrato di saper occupare entrambe le fasce con grande disinvoltura, abbinando una notevole leggerezza nella corsa a una spiccata sensibilità al pericolo in fase di non possesso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Fortini Juventus, contatti con la Fiorentina per il possibile colpo con vista sul futuro: i bianconeri preparano la rivoluzione in fascia

Leggi anche: Calciomercato Juventus, il Lione sfida i bianconeri: primissimi contatti con quell’obiettivo in vista di gennaio. I dettagli

Leggi anche: Palestra Juventus: sarà l’osservato speciale contro il Cagliari all’Allianz Stadium. La dirigenza bianconera prenderà appunti, cosa filtra sul possibile colpo per la fascia

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

La Roma non si ferma: contatti per Fortini e Dragusin; Mercato Roma, Fiorentina sempre più vicina a Baldanzi. Ai giallorossi piace Fortini; CorSport - La Roma insiste per avere Fortini: proseguono i contatti con la Fiorentina; Roma e Juventus su Fortini: la Fiorentina fissa il prezzo.

Mercato Juventus, incroci con la Fiorentina - Juve: talento italiano nel mirino Tra i nomi che circolano con insistenza c’è anche ... tuttojuve.com