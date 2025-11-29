Juventus-Cagliari 2-1 | le pagelle
Pagelle Juventus-Cagliari Juventus -Cagliari finisce 2-1 in un Allianz Stadium sold out: bianconeri vincono soffrendo, con Vlahovic ko lacrime al 30’ per infortunio adduttore sinistro, sostituito da David che non incide. Esposito apre al 45’ su errore Locatelli, ma Yildiz ribalta con doppietta (48’ e 92’), trascinando la Juve al quarto L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Argomenti simili trattati di recente
Serie A, in campo Juventus-Cagliari 2-1: per i bianconeri punti preziosi in chiave europea Stasera la sfida Milan-Lazio alle 20.45 Genoa-Verona 2-1 e Parma-Udinese 0-2. Segui in diretta la cronaca testuale https://www.rainews.it/maratona/2025/11/calcio-seri - facebook.com Vai su Facebook
SERIE A | In Campo Juventus-Cagliari. DIRETTA #ANSA ansa.it/sito/notizie/s… Vai su X
Juventus-Cagliari 2-1, gol e highlights: decide la doppietta di Yildiz - La Juventus torna alla vittoria anche in campionato, dopo due pareggi consecutivi, ribaltando il Cagliari grazie a una doppietta di Yildiz. Riporta sport.sky.it
Juventus-Cagliari 2-1: video, gol e highlights - Con una doppietta di Yildiz la Juventus batte il Cagliari dopo essere andata in svantaggio. Scrive sport.sky.it
Pagina 3 | Yildiz si carica la Juve sulle spalle anche in campionato: doppietta e 2-1 al Cagliari in rimonta - Dopo aver trascinato i bianconeri in Champions, il turco si scatena anche nel turno di campionato e tiene Spalletti a ridosso della zona importante della classifica ... tuttosport.com scrive