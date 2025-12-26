Calciomercato Cagliari Oristanio spegne le speranze per un ritorno in rossoblu? Ecco le sue parole

Ex Cagliari, Oristanio: «A Cagliari ho trovato una grandissima società. Io ora sto…» - Recentemente ha parlato della società sarda di Tommaso Giulini Gaetano Pio Oristanio è stato intervistato ... cagliarinews24.com

Calciomercato Cagliari, che suggestione in attacco per i sardi! Prende quota il nome di Edin Dzeko per rafforzare il reparto offensivo rossoblù, ma c’è concorrenza x.com

Calciomercato Cagliari, che suggestione in attacco per i sardi! Prende quota il nome di Edin Dzeko per rafforzare il reparto offensivo rossoblù, ma c'è concorrenza facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.