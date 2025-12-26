Calciomercato Cagliari Oristanio spegne le speranze per un ritorno in rossoblu? Ecco le sue parole

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calciomercato Cagliari, Oristanio ritorna in rossoblu? Le dichiarazioni dell’attaccante non lasciano alcun dubbio Il Calciomercato Cagliari torna a intrecciarsi con il nome di Gaetano Pio Oristanio, talento classe 2002 cresciuto proprio in Sardegna e oggi in forza al Parma. Nelle ultime settimane, infatti, il suo profilo è stato accostato con insistenza ai rossoblù, alimentando le . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

calciomercato cagliari oristanio spegne le speranze per un ritorno in rossoblu ecco le sue parole

© Calcionews24.com - Calciomercato Cagliari, Oristanio spegne le speranze per un ritorno in rossoblu? Ecco le sue parole

Leggi anche: Calciomercato Cagliari, Oristanio ritorna di moda? Ecco le ultime novità in casa rossoblu per gennaio

Leggi anche: Ballando con le Stelle: come sta Francesca Fialdini? Le sue parole sul ritorno nel programma

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Oristanio: “A Cagliari ho trovato una grandissima società” - L'ex rossoblù Gaetano Oristanio, intervistato da La Gazzetta di Parma, è brevemente tornato sull'esperienza passata di Cagliari nel 2023- calciocasteddu.it

calciomercato cagliari oristanio spegneCalciomercato Cagliari, non solo Oristanio: in Sardegna potrebbe tornare un altro ex rossoblù - Calciomercato Cagliari, oltre a Gaetano Oristanio, tra le fila del team rossoblù potrebbe tornare un ex giocatore del club sardo. cagliarinews24.com

Ex Cagliari, Oristanio: «A Cagliari ho trovato una grandissima società. Io ora sto…» - Recentemente ha parlato della società sarda di Tommaso Giulini Gaetano Pio Oristanio è stato intervistato ... cagliarinews24.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.