La Juventus ha annunciato sui propri canali social che Luciano Spalletti non sarà più l’allenatore della squadra al termine della stagione. La notizia rappresenta un importante cambio di scenario per il club, che si prepara a pianificare il proprio futuro tecnico. Restano da attendere ulteriori sviluppi e comunicazioni ufficiali per conoscere i dettagli di questa decisione.

Colpo di scena in casa Juventus in vista della prossima stagione: l’ultima indiscrezione riguarda Spalletti ed è clamorosa. Lo scorso 30 ottobre si è legato alla Juve con un contratto fino al 30 giugno 2026, rimandando poi a fine campionato ogni discorso relativo a una sua eventuale permanenza. Molto dipenderà ovviamente dal risultato finale e dal piazzamento in campionato, ma Luciano Spalletti ha oggettivamente ribaltato i bianconeri in questi quasi 80 giorni di gestione. Luciano Spalletti (Ansa) – Calciomercato.it Yildiz e compagni sono ormai una squadra vera, con una precisa identità e con un’idea di gioco ben definita: il ko di Cagliari non rovina quanto di buono fatto dall’allenatore di Certaldo fin qui e, dunque, una sua conferma alla Juve sembra al momento l’ipotesi più concreta. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juve, l’annuncio sui social: Spalletti in un altro club a fine stagione

McKennie lascia la Juventus a fine stagione? Arriva l’annuncio del papà di Wes, ecco il gesto sui social che infiamma i tifosi

Il futuro di Weston McKennie alla Juventus è ancora incerto. Recentemente, il padre del centrocampista ha condiviso un messaggio sui social media che ha attirato l’attenzione dei tifosi, alimentando le voci sulla possibile partenza a fine stagione. La situazione resta da chiarire, mentre i supporter attendono aggiornamenti ufficiali dalla società e dal giocatore.

FOTO: Diamanté e Kiera Hogan si sposeranno, l’annuncio sui social a fine 2025

Diamanté e Kiera Hogan, due wrestler della AEW, hanno annunciato sui social il loro imminente matrimonio, previsto per la fine del 2025. Le due hanno condiviso con i fan l’entusiasmante notizia, accompagnandola con una foto dell’anello di fidanzamento. L’annuncio rappresenta un momento importante nella loro vita privata, confermando il loro legame anche al di fuori del ring.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Juventus, Spalletti presente e futuro dei bianconeri: l’annuncio di Chiellini sul rinnovo - Prima della partita col Cagliari Chiellini ha di fatto ufficializzato la volontà della Juventus di portare Spalletti a firmare il rinnovo di contratto ... sport.virgilio.it