Diamanté e Kiera Hogan, due wrestler della AEW, hanno annunciato sui social il loro imminente matrimonio, previsto per la fine del 2025. Le due hanno condiviso con i fan l’entusiasmante notizia, accompagnandola con una foto dell’anello di fidanzamento. L’annuncio rappresenta un momento importante nella loro vita privata, confermando il loro legame anche al di fuori del ring.

Le due wrestler hanno condiviso la lieta notizia con i fan attraverso i loro profili social, mostrando l’anello di fidanzamento Il fidanzamento della coppia della AEW. Diamanté e Kiera Hogan hanno annunciato il loro fidanzamento ufficiale, chiudendo il 2025 con una notizia che ha fatto gioire i fan. Le due wrestler hanno utilizzato i rispettivi account social per condividere la novità, pubblicando un video che mostra da vicino l’anello di fidanzamento, insieme a una foto dell’anello sulla mano sinistra di Diamanté. Happy New Years Walking into 2026 pic.twitter.comIdClCpXPlk — The (@DiamanteLAX) January 1, 2026 La situazione contrattuale delle due wrestler. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - FOTO: Diamanté e Kiera Hogan si sposeranno, l’annuncio sui social a fine 2025

