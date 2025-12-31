GF ex concorrente rivela | Entrai attraverso Corona C' era lui insieme a Signorini

Un ex concorrente del Grande Fratello Vip ha recentemente rivelato di essere entrato nel reality grazie a Corona, ricordando la presenza di Signorini e dello stesso Corona alla sua prima partecipazione. La prima puntata della settima edizione del GF Vip è andata in onda il 19 settembre 2022 su Canale 5, segnando un nuovo capitolo nel programma. Questa testimonianza offre uno sguardo inedito sui retroscena della trasmissione.

Era il 19 settembre 2022 e, su Canale 5, andava in onda la prima puntata della settima edizione del Grande Fratello Vip. Signorini alla conduzione, Berti e Bruganelli opinioniste, Giulia Salemi per l'area social. Vince Nikita Pelizon e, tra i concorrenti, c'è anche Luciano Punzo, modello e.

