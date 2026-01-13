Fabrizio Corona sul rapporto con Signorini | Collaboravamo per interessi Entrai nel suo sistema per distruggerlo
Fabrizio Corona, ospite a Lo Stato delle Cose su Rai3, ha commentato il suo rapporto con Signorini, affermando di aver collaborato con lui per interessi comuni e di aver deciso di entrare nel suo sistema per smascherarlo. Corona ha spiegato che la sua scelta di far emergere il caso Signorini non è motivata da vendetta, ma da ragioni legate alla volontà di rivelare certe dinamiche.
Fabrizio Corona a Lo Stato delle Cose su Rai3 svela perché ha deciso di far esplodere il caso Signorini nonostante i rapporti con il conduttore Mediaset: "Non l'ho fatto per vendetta. Sono entrato in quel sistema che ha distrutto mio padre con un fine unico, entrare nel sistema per poi distruggerlo". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Il Ministero della Cultura ha concesso quasi 800mila euro di fondi pubblici per la produzione della docuserie su Fabrizio Corona disponibile su Netflix - facebook.com facebook
793.629 euro. Sono i fondi ottenuti con il tax credit da Netflix per il documentario su Fabrizio Corona Io sono notizia. La docuserie sulle vicende del fotografo, in cinque puntate, ha ricevuto quasi 800.000 (per la precisione, 793.629) dal ministero della Cultura x.com
