James Gunn rompe il silenzio | le verità su Wonder Woman e il ritorno di Flash

James Gunn, co-CEO dei DC Studios, ha condiviso importanti aggiornamenti sul futuro del DC Universe durante una sessione di domande e risposte su Threads. Nel suo intervento, ha affrontato temi come Wonder Woman e il ritorno di Flash, offrendo uno sguardo sulle prossime produzioni previste per il 2027. Le sue dichiarazioni chiariscono i piani e le direzioni che il franchise prenderà nei prossimi anni.

Il futuro del DC Universe (DCU) prende forma. In una recente e rivelatrice sessione di Q&A su Threads, James Gunn, co-CEO dei DC Studios, ha risposto a cuore aperto alle curiosità dei fan, delineando quello che ci aspetta per il 2027. Tra conferme attese e smentite su casting iconici, ecco tutto quello che sappiamo sui prossimi passi della scuderia Warner Bros. The Batman 2 e la gestione dei “due Batman”. Una delle domande più calde ha riguardato il numero di uscite cinematografiche previste per il 2027. Gunn ha risposto con fermezza alle provocazioni di alcuni utenti, confermando che The Batman – Part II rimane un pilastro fondamentale dell’offerta DC per quell’anno. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

James Gunn rompe il silenzio dopo l’accordo tra Netflix e Warner Bros

James Gunn, al centro delle recenti novità nel mondo dei supereroi, ha finalmente commentato l’accordo tra Netflix e Warner Bros. Dopo il lancio ufficiale del nuovo DC Universe con progetti come Creature Commandos e Superman, Gunn condivide ora la sua prospettiva su questa collaborazione e sulle future direzioni della saga. Un aggiornamento importante per gli appassionati e gli addetti ai lavori, che permette di comprendere meglio le strategie di uno dei registi e sceneggiatori più influenti nel panorama cinematografico.

Wonder Woman sarà in Man of Tomorrow? James Gunn fa chiarezza sui rumor

James Gunn ha chiarito i rumors riguardanti Wonder Woman in Man of Tomorrow, il prossimo film del DC Universe dedicato all'Uomo d'Acciaio. Il regista ha confermato che l'eroina non farà parte del cast del film previsto per il 2027, dissipando così le speculazioni circolate nelle ultime settimane. Questa dichiarazione fornisce chiarezza sui piani futuri del nuovo universo cinematografico DC.

James Gunn ha fornito risposte ed aggiornamenti sui DC Studios: · Tutte le voci sui provini per i ruoli di Batman e Wonder Woman sono false. · Il casting più importante di Man of Tomorrow è stato quello di Brainiac. A parte questo, la maggior parte del cast prin - facebook.com facebook