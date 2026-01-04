James Gunn rompe il silenzio dopo l’accordo tra Netflix e Warner Bros
James Gunn, al centro delle recenti novità nel mondo dei supereroi, ha finalmente commentato l’accordo tra Netflix e Warner Bros. Dopo il lancio ufficiale del nuovo DC Universe con progetti come Creature Commandos e Superman, Gunn condivide ora la sua prospettiva su questa collaborazione e sulle future direzioni della saga. Un aggiornamento importante per gli appassionati e gli addetti ai lavori, che permette di comprendere meglio le strategie di uno dei registi e sceneggiatori più influenti nel panorama cinematografico.
Il nuovo DCU di James Gunn ha preso ufficialmente vita lo scorso anno con Creature Commandos e Superman. Nonostante le premesse siano floride e ricche di nuove esperienze cinematografiche (e seriali) il nuovo accordo tra Netflix e Warner Bros potrebbe in qualche modo frenare l’ascesa di questo nuovo universo condiviso. La nuova acquisizione è costata all’incirca 82,7 miliardi di dollari, ma cosa significa questo per i prossimi progetti in arrivo? Supergirl e Clayface sono in uscita il prossimo anno nei cinema e l’accordo con James Gunn durerà ufficialmente fino al 2027. Tuttavia, c’è una buona quantità di incertezza su cosa accadrà dopo. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
