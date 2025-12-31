Wonder Woman sarà in Man of Tomorrow? James Gunn fa chiarezza sui rumor
James Gunn ha chiarito i rumors riguardanti Wonder Woman in Man of Tomorrow, il prossimo film del DC Universe dedicato all'Uomo d'Acciaio. Il regista ha confermato che l'eroina non farà parte del cast del film previsto per il 2027, dissipando così le speculazioni circolate nelle ultime settimane. Questa dichiarazione fornisce chiarezza sui piani futuri del nuovo universo cinematografico DC.
Nel nuovo DC Universe, questa volta al centro del dibattito c'è Man of Tomorrow, il prossimo capitolo dedicato all'Uomo d'Acciaio, e una domanda che circola da settimane: Wonder Woman c'è o non c'è? James Gunn è intervenuto di persona sui rumor legati a Man of Tomorrow e ha negato l'ingresso di Wonder Woman nel film del 2027. Mentre il DCU continua a espandersi, resta aperta la questione di una possibile eroina misteriosa e del futuro cinematografico di Diana Prince. Il "Nope" di James Gunn e il cortocircuito dei rumor A chiarire - almeno in parte - la situazione ci ha pensato James Gunn, co-CEO dei DC Studios e architetto del nuovo corso narrativo della casa di produzione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
